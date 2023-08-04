«Теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу». Костомаров показал, как его дочь играет в теннис

«А теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу», – написал олимпийский чемпион. Костомаров ранее перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии.
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