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«Теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу». Костомаров показал, как его дочь играет в теннис

«А теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу», – написал олимпийский чемпион. Костомаров ранее перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии.

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