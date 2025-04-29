В Алматы ужесточили правила содержания и выгула домашних животных

В южной столице вступили в силу новые правила содержания и выгула домашних животных. Теперь владельцам предстоит соблюдать строгие требования к уходу за питомцами, их транспортировке и нахождению в общественных местах.
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