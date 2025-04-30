Синоптик Тишковец спрогнозировал сильные дожди в Москве 1 мая

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов 1 мая в Москве сильные дожди. За один день день на город обрушится до 38% месячной нормы осадков, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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