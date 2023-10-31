Тест-минутка от психиатра: проверьте свой уровень тревожности

Сейчас, наверное, трудно найти человека, у которого вообще не было бы тревожных мыслей. Но вопрос в том, что одни могут удерживать свою тревожность под контролем и спать спокойно, другим беспокойство и сомнения сильно портят повседневную жизнь и лишают сил.