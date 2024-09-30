Водитель скончался после вылета в кювет в Кадомском районе

Происшествие случилось в 13:00 на 13-ом километре автодороги «Кадом-Енкаево». По данным правоохранителей, 49-летний житель села Енкаево на ВАЗ-2114 не справился с управлением и вылетел в кювет с опрокидыванием.
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