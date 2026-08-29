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Курские новости

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Курский «Авангард» проиграл «Родине-3» со счётом 0:2

Курский «Авангард» проиграл «Родине-3» со счётом 0:2

«Авангард» остался вдесятером после удаления защитника Андрея Чудова и пропустил два гола от «Родины-3» в течение семи минут.

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