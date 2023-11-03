Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 975 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Это наши запустили Булаву, в пику америкосам, которым свой Минитмен пришлось взорвать.Из Белого моря с ...
  • Анфиса Иванова
    Ох, бедный Казаков, - знал бы он чью мордель напялят на его героическое лицо!!!"В кепке и белом ...
  • Анфиса Иванова
    Это не новость...об этом давно известно.  Хрущ сволочь."Сделал это кулуа...

Скандал в Киеве. За что сняли командующего Силами спецопераций

Скандал в Киеве. За что сняли командующего Силами спецопераций

Очередная отставка высокопоставленного военного вызвала громкий скандал в Киеве. Ни на Банковой, ни в ставке не говорят, за что сняли командующего Силами спецопераций (ССО) Виктора Хоренко и насколько это вообще было законно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх