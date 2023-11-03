Скандал в Киеве. За что сняли командующего Силами спецопераций

Очередная отставка высокопоставленного военного вызвала громкий скандал в Киеве. Ни на Банковой, ни в ставке не говорят, за что сняли командующего Силами спецопераций (ССО) Виктора Хоренко и насколько это вообще было законно.
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