Кто изобрел унитаз? Краткая история смыва

Фото: photolit.ru Подумайте о сливном унитазе . Это завораживающее устройство, если вы задумаетесь. Это гигантское фарфоровое кресло установлено в каждой современной ванной комнате, расходуя галлоны драгоценной питьевой воды каждый день, чтобы смывать вашу мочу и фекалии в небытие (более известное как ближайшая к вам муниципальная станция очистки сточных вод) каждый раз, когда вы смываете.