Враг издевается над собственным тылом: "Во всём виноваты русские". О чём на самом деле говорят пустые полки в магазинах

Коллаж Новороссии Автор: Александр Тагиров В западных медиа и украинских соцсетях все активнее раскручивается тревожная тема грядущего голода на Украине.
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