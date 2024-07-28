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«Позади сумасшедшие две недели». Берреттини – о титулах в Гштааде и Китцбюэле

«Позади сумасшедшие две недели». Берреттини – о титулах в Гштааде и Китцбюэле

Он обыграл француза 7:5, 6:3 и взял второй титул подряд. На прошлой неделе он победил в Гштааде. «Я просто очень счастлив и очень устал.

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