В Литве смоделировали конфликт с армией России и признали поражение

В случае конфликта с Россией Литва не сможет долго противостоять. Об этом сообщает радио Sputnik Литва, ссылаясь на недавние учения, которые проходили на границе с Калининградской областью и в районе Сувалкского коридора.
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