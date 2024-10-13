ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ Светлану Васильевну Климову ! С юбилеем , матушка, Шлём Вам поздравления. Пусть Господь добавит Вам Силы и терпения.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ Светлану Васильевну Климову ! С юбилеем , матушка, Шлём Вам поздравления. Пусть Господь добавит Вам Силы и терпения.