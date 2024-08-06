КВАДРАТУРА КРУГА Писатель Прилепин, увы, прав: если бы Россию позвали на парижскую «гейлимпиаду», она (ее спортсмены и чиновники) побежала бы туда, роняя тапки и радуясь.
А что нам мешало самим отказаться от участия в «олимпиаде»?
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
То, что Россия должна была сама отказать от участия в парижской олимпиаде, - очевидно для каждого вменяемого гражданина страны. И только мелкотравчатостью и корыстью наших спортивных боссов можно объяснить, почему мы этого не сделали.
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1 час.
Natalija Osminina
Так даже посла Франции побоялись на ковер вызвать. Один Иран это сделал. Ссыкливое ничтожество пришло к власти - все агенты Вашингтона, пресмыкающиеся перед ним. Секты педофилов и педерастов. Я про российский спорт в том числе, а не только про эстраду.
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21 мин.
Natalija Osminina
"А что нам мешало самим отказаться от участия в «олимпиаде»?" - отсутствие ДОСТОИНСТВА к России. Лишь бы ж..пу лизать Западу. Вот такое дерьмо пришло к власти в момент образования России. И заполнило своей пресмыкающейся идеологией всю чиновничью рать.
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18 мин.
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