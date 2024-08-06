А что нам мешало самим отказаться от участия в «олимпиаде»?

АС Александр Сысоев То, что Россия должна была сама отказать от участия в парижской олимпиаде, - очевидно для каждого вменяемого гражданина страны. И только мелкотравчатостью и корыстью наших спортивных боссов можно объяснить, почему мы этого не сделали.

Natalija Osminina Так даже посла Франции побоялись на ковер вызвать. Один Иран это сделал. Ссыкливое ничтожество пришло к власти - все агенты Вашингтона, пресмыкающиеся перед ним. Секты педофилов и педерастов. Я про российский спорт в том числе, а не только про эстраду.