Новые пешеходные переходы появятся около станции «Некрасовка» Некрасовской линии метро

Три новых подземных пешеходных перехода появятся в рамках развития многофункционального общественного пространства около станции «Некрасовка» Некрасовской линии метро, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии