❗️⚡️Французское оборонно-промышленное звено приступило к ранней фазе развёртывания программы глубокой модернизации многоцелевых истребителей Rafale до стандарта F5, который должен обеспечить машине качественно новый уровень боевой устойчивости в условиях высоконасыщенной A2/AD-среды.
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