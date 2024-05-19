Посол США Линн Трейси попыталась оскорбить Путина — не вышло

В 2023 году на пост Чрезвычайного и Полномочного посла США в России была назначена Линн Трейси. Об это даме известно, что она в 1986 году получила степень бакалавра Университета штата Джорджия по специальности Исследование Советского Союза, после окончания университета три года проживала в Москве, владеет русским языком.