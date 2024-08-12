Иван Жидков: «Зенит» выдержал настоящий тест на прочность»

Главный редактор «Спорта день за днем» специально для «Петербургского дневника» Первый «шлягер» Российской премьер-лиги (РПЛ) получился что надо – «Зенит» в матче с «Динамо» дал зрителям на «Газпром Арене» все, что только мо жно.