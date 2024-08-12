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Петербургский дневник

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Иван Жидков: «Зенит» выдержал настоящий тест на прочность»

Иван Жидков: «Зенит» выдержал настоящий тест на прочность»

Главный редактор «Спорта день за днем» специально для «Петербургского дневника» Первый «шлягер» Российской премьер-лиги (РПЛ) получился что надо – «Зенит» в матче с «Динамо» дал зрителям на «Газпром Арене» все, что только мо жно.

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