Иван Жидков: «Зенит» выдержал настоящий тест на прочность»

Главный редактор «Спорта день за днем» специально для «Петербургского дневника» Первый «шлягер» Российской премьер-лиги (РПЛ) получился что надо – «Зенит» в матче с «Динамо» дал зрителям на «Газпром Арене» все, что только мо жно.
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