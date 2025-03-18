психогеографическая ролевая игра Hopetown вышла на Kickstarter, и успех не заставил себя долго ждать

Как и было обещано, 17 марта лондонская студия Longdue, основанная бывшими сотрудниками ZA/UM, Bungie, Rockstar и Brave At Night, вышла на Kickstarter со своей психогеографической ролевой игрой Hopetown в духе Disco Elysium.
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