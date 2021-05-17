Медведева очаровала подписчиков фотосессией в белом платье

Александр Мысякин, Sport24Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчане, Евгения Медведева, опубликовала в инстаграме несколько фотографий, на которых она позирует в белом платье во время речной прогулки.