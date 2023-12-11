Макрон подтверждает поддержку Франции в процессе вступления Республики Молдова в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу подтвердил поддержку своего правительства вступлению Республики Молдова в Европейский союз (ЕС) накануне заседания Совета Европы 14 и 15 декабря, на котором будет рассмотрена кандидатуры нашей страны и Украины, сообщает EFE.