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The Eurasia Daily news agency

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Afghanistan and Pakistan refused a joint statement in Moscow

Afghanistan and Pakistan refused a joint statement in Moscow

The Russian side regrets that following today's meeting of the Moscow format of consultations on Afghanistan, it was not possible to adopt a joint statement between Kabul and Islamabad.

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