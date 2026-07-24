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Склад еще одной торговой сети пострадал от атаки БПЛА ВСУ под Петербургом

Склад еще одной торговой сети пострадал от атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Петербургом. Речь о логистическом комплексе «Уткина Заводь», где помещения арендовала в том числе строительная группа «Петрович», сообщает портал 47news.

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