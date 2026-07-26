Иностранные туристы, потерпевшие бедствие на Эльбрусе, были без гида

Альпинисты из Боснии и Герцеговины, потерпевшие бедствие на Эльбрусе, вышли на маршрут без сопровождения гида, 26 июля передает ТАСС со ссылкой на начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева.
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