Иностранные туристы, потерпевшие бедствие на Эльбрусе, были без гида

Альпинисты из Боснии и Герцеговины, потерпевшие бедствие на Эльбрусе, вышли на маршрут без сопровождения гида, 26 июля передает ТАСС со ссылкой на начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева.