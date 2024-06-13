896 vCPU и 32 Тбайт памяти: AWS объявила о доступности сверхбольших инстансов EC2 U7i ...

896 vCPU и 32 Тбайт памяти: AWS объявила о доступности сверхбольших инстансов EC2 U7iОблачная платформа Amazon Web Services (AWS) сообщила о доступности инстансов Elastic Compute Cloud (EC2) U7i, оптимизированных для резидентных (in-memory) баз данных.
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