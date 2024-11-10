Строгая вуаль и жемчуга Елизаветы: Кейт Миддлтон появилась на публике после лечения от рака

Принцесса посетила ежегодные мероприятия в честь Дня памяти павших 42-летняя супруга принца Уильяма два дня подряд участвовала в публичных мероприятиях, посвященных Дню памяти павших, когда чествуют погибших во всех военных кампаниях.
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