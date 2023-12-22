Три хоккейные сборные Казахстана сыграют в элите чемпионата мира впервые в истории

В Будапеште завершился молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA. Сборная Казахстана завоевала золотые медали первенства, этот результат стал известен еще до заключительного матча команды на турнире, сообщает Olympic.
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