Беседа ко Дню отца: студенты обсудили со священником роль отца в семье. 12 октября в Тверском политехническом колледже состоялась встреча студентов с председателем Отдела по делам молодёжи Тверской епархии священником Владимиром Кадочниковым.
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