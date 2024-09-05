Пару раз я уделял внимание нашему черноморскому "лимитрофу". И это были наполненные возмущением и недоумением публикации.
Терпение кончилось! "В Абхазии думают, как теперь помириться с Москвой!"
Комментарии
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Misha Glusch
бездельники
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5 час.
Алла Щенева
Была в Абхазии сразу после войны. Страшно было смотреть на разруху. И в тоже время наши уже ремонтировали дороги. По-моему у них до сих пор ходит рубль, получают наши пенсии, а в Россию идти не хотят. Ну вот пусть и пожинают плоды своего творчества, хватит на халяву жить.
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5 час.
ВУ
Варлам Устрялов
был там в 94. Вокруг разруха, а местные сидят целый день в кабаках и кабачках.
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5 час.
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