Терпение кончилось! "В Абхазии думают, как теперь помириться с Москвой!"

Алла Щенева

Была в Абхазии сразу после войны. Страшно было смотреть на разруху. И в тоже время наши уже ремонтировали дороги. По-моему у них до сих пор ходит рубль, получают наши пенсии, а в Россию идти не хотят. Ну вот пусть и пожинают плоды своего творчества, хватит на халяву жить.