Южнокорейские военные назвали заявление сестры Ким Чен Ына "агитацией, похожей на комедию"

Заявление Ким Ё Чжон – сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына – о том, что КНДР не проводила артиллерийских стрельб, является "комедией", заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов в воскресенье, 7 января.