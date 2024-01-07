Южнокорейские военные назвали заявление сестры Ким Чен Ына "агитацией, похожей на комедию"

Заявление Ким Ё Чжон – сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына – о том, что КНДР не проводила артиллерийских стрельб, является "комедией", заявили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов в воскресенье, 7 января.
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