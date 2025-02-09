Бобровский обогнал Гашека и делит с Верноном 15-е место в истории НХЛ по числу побед в матчах без серий буллитов (385)

Вратарь «Флориды» отразил 26 из 27 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:1). Победа стала для 36-летнего россиянина 419-й в 737 играх в лиге в рамках регулярок и 385-й в матчах без серий буллитов (введены в сезоне-2005/06).