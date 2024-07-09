Washington Post поет дифирамбы Путину. Что бы это значило?

Принадлежащее миллиардеру Джеффу Безосу американское издание Washington Post считает, что совместное появление на публике венгерского премьера Орбана и предсеателя КНР Си Цзиньпина стало «дипломатическим триумфом президента России Владимира Путина, который давно призывает к многополярному, незападному мировому порядку».
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