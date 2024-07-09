Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Washington Post поет дифирамбы Путину. Что бы это значило?

Washington Post поет дифирамбы Путину. Что бы это значило?

Принадлежащее миллиардеру Джеффу Безосу американское издание Washington Post  считает, что совместное появление на публике венгерского премьера Орбана и предсеателя КНР Си Цзиньпина стало «дипломатическим триумфом президента России Владимира Путина, который давно призывает к многополярному, незападному мировому порядку».

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