Washington Post поет дифирамбы Путину. Что бы это значило?

Принадлежащее миллиардеру Джеффу Безосу американское издание Washington Post считает, что совместное появление на публике венгерского премьера Орбана и предсеателя КНР Си Цзиньпина стало «дипломатическим триумфом президента России Владимира Путина, который давно призывает к многополярному, незападному мировому порядку».