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Украина попыталась атаковать производство «Панцирей»

Украина попыталась атаковать производство «Панцирей»

Вражеские источники тиражируют сведения о попытке Украины атаковать беспилотниками минувшей ночью еще один важный промышленный объект на территории России – машиностроительный завод «Щегловский вал» в Тульской области.

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Комментарии
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Лев Добрый
Если хохло-бандеровцы замутили это дело, то они обязательно доведут до конца!😱👈⚔️👀
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19 час.

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