Украина попыталась атаковать производство «Панцирей»

Вражеские источники тиражируют сведения о попытке Украины атаковать беспилотниками минувшей ночью еще один важный промышленный объект на территории России – машиностроительный завод «Щегловский вал» в Тульской области.
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