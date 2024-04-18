Частные организации не смогут проводить экзамены по русскому языку для иностранцев

В России в рамках усиления контроля за качеством проведения экзамена на знание русского языка как иностранного и истории с 1 мая коммерческие организации не будут участвовать в его проведении и выдаче соответствующих сертификатов.
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