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Частные организации не смогут проводить экзамены по русскому языку для иностранцев

Частные организации не смогут проводить экзамены по русскому языку для иностранцев

В России в рамках усиления контроля за качеством проведения экзамена на знание русского языка как иностранного и истории с 1 мая коммерческие организации не будут участвовать в его проведении и выдаче соответствующих сертификатов.

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