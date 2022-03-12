Карпин ответил на вопрос о будущем сборной России

Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин высказался о будущем национальной команды. "Что будет со сборной? Все зависит от того, как будет дальше развиваться история Россия — Украина и как на это будет реагировать УЕФА и ФИФА.
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин высказался о будущем национальной команды. "Что будет со сборной? Все зависит от того, как будет дальше развиваться история Россия — Украина и как на это будет реагировать УЕФА и ФИФА.
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