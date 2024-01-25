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«Джеймс Уэбб» запечатлел тайны рождения звёзд, как это было на заре Вселенно...

«Джеймс Уэбб» запечатлел тайны рождения звёзд, как это было на заре Вселенно...

«Джеймс Уэбб» запечатлел тайны рождения звёзд, как это было на заре ВселеннойВ соседней с нами галактике Большое Магелланово Облако есть места, где звездообразование идёт с колоссальной скоростью, которая могла повсеместно наблюдаться вскоре после рождения Вселенной.

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