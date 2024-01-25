«Джеймс Уэбб» запечатлел тайны рождения звёзд, как это было на заре Вселенно...

«Джеймс Уэбб» запечатлел тайны рождения звёзд, как это было на заре ВселеннойВ соседней с нами галактике Большое Магелланово Облако есть места, где звездообразование идёт с колоссальной скоростью, которая могла повсеместно наблюдаться вскоре после рождения Вселенной.