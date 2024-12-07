Двое молодых людей ограбили магазин в Прионежском районе

Полицейским удалось поймать злоумышленников, похитивших товары на 200 тысяч рублей Владелец торгового павильона, торгующего табачными изделиями, обратилась в полицию в Прионежском районе с сообщением о краже.
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