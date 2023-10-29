AС: отказ Зеленского от мирных переговоров может стать фатальным для Запада

РИАМО - 29 окт. Экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что отказ Киева от мирных переговоров с Москвой может иметь плохие последствия, поэтому западным странам необходимо прийти к договоренности с Россией.