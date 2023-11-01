Частый пролив: удобрения в мягких контейнерах начнут возить через Керчь

При этом транспортировка аммиачной селитры в любых упаковках остается под запретом. ФСБ согласилась с предложением бизнеса возобновить транспортировку грузов через Керченский пролив в так называемых мягких контейнерах (в них, в том числе, перевозят минеральные удобрения), выяснили «Известия».