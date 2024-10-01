Экс-председатель Челябинской гордумы отказался от мандата

Бывший спикер Челябинской городской Думы Андрей Шмидт сдал мандат. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 1 октября, депутаты Челябинской городской Думы утвердили досрочное сложение полномочий бывшим председателем муниципального парламента Андреем Шмидтом.
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