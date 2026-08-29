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Московский губернский театр станет частью МХАТ им. Горького

Московский губернский театр станет частью МХАТ им. Горького

РЕН ТВ Знаковые изменения происходят в эти дни на театральной карте России: Московский губернский театр вливается в МХАТ имени М.

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