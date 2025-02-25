Маск пообещал американским чиновникам второй шанс отчитаться

Бизнесмен-миллиардер и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что, у американских чиновников может появиться второй шанс предоставить в его ведомство отчет о работе за неделю.
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