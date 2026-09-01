Трутнев: главная возможность России - в единстве общества

Главная возможность современной России в консолидации людей, в единстве общества. Об этом зампредседателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал в беседе с вице-президентом медиагруппы «Звезда» по специальным проектам Анной Шафран.
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