Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 405 подписчиков

Трутнев: главная возможность России - в единстве общества

Трутнев: главная возможность России - в единстве общества

Главная возможность современной России в консолидации людей, в единстве общества. Об этом зампредседателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал в беседе с вице-президентом медиагруппы «Звезда» по специальным проектам Анной Шафран.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя