Ставка сыграла: депозитный портфель физлиц достиг почти 50 трлн рублей

Объем депозитного портфеля физлиц за первые шесть месяцев 2024 года достиг 49,8 трлн рублей. С начала года средства населения на депозитах увеличились на 4,8 трлн рублей, что в 2,5 раза выше прошлогоднего показателя за аналогичный период.