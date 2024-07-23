Ставка сыграла: депозитный портфель физлиц достиг почти 50 трлн рублей

Объем депозитного портфеля физлиц за первые шесть месяцев 2024 года достиг 49,8 трлн рублей. С начала года средства населения на депозитах увеличились на 4,8 трлн рублей, что в 2,5 раза выше прошлогоднего показателя за аналогичный период.
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