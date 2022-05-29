Авербух поддержал Рукавицына после обвинений Нугумановой

Чемпион мира в танцах на льду, хореограф, продюсер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал высказывания фигуристки Елизаветы Нугумановой, которая обвинила тренера Евгения Рукавицына в систематических унижениях, передает "Матч ТВ".