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Авербух поддержал Рукавицына после обвинений Нугумановой

Авербух поддержал Рукавицына после обвинений Нугумановой

Чемпион мира в танцах на льду, хореограф, продюсер и постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал высказывания фигуристки Елизаветы Нугумановой, которая обвинила тренера Евгения Рукавицына в систематических унижениях, передает "Матч ТВ".

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