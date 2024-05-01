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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Индекс шашлыка: где дешевле всего обойдется корзина для пикника

Индекс шашлыка: где дешевле всего обойдется корзина для пикника

Аналитики сравнили цены на продукты для сезона пикников по регионам России. Для расчета были взяты не только традиционные свинина, говядина и сосиски, но также и баранина, птица, рыба, а также приготовление вегетарианского шашлыка.

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