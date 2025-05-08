Координация действий Китая и России в международных делах привносит стабильность и положительную энергию в неспокойный мир -- Си Цзиньпин

Москва, 8 мая /Синьхуа/ -- Перед лицом беспрецедентных глобальных перемен Китай и Россия постоянно углубляют политическое взаимодоверие и стратегическую координацию, поддерживают тесную координацию и сотрудничество в международных делах и привносят стабильность и положительную энергию в меняющийся и неспокойный мир.