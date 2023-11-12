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Кристина Асмус пожаловалась на жестокую травлю после выхода «Текста»

Кристина Асмус пожаловалась на жестокую травлю после выхода «Текста»

Актриса вспомнила, что ее травили несколько месяцев из-за откровенной сцены в фильмеАктриса Кристина Асмус в своем микроблоге заявила, что ее травили на протяжении нескольких месяцев из-за откровенной сцены в фильме «Текст».

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