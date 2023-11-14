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Царьград

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Насколько могут повыситься тарифы ЖКХ в Сибири с 2024 года

Насколько могут повыситься тарифы ЖКХ в Сибири с 2024 года

Один из самых высоких индексов оказался в сибирском регионе, как и один из самых низких.Правительство России утвердило перечень индексов изменения платы за услуги ЖКХ по регионам России, а также предельно допустимые отклонения от них для отдельных муниципальных образований на период 2024 – 2028 годов.

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