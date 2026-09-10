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Иркутск Сегодня

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Жители выбрали, власти сделали: в Правобережном округе обновлены шесть дворов

В Правобережном округе Иркутска продолжается ремонт придомовых территорий. В текущем году за счёт средств фонда поддержки избирательных округов, предусмотренных в городском бюджете, запланировано обновить 11 дворов.

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