Российская армия уже стояла бы на границе с Польшей, если бы не Starlink, заявили в США

Терминал Starlink / © Getty Images Американский бизнесмен и владелец SpaceX Илон Маск заявил, что если он отключит спутниковый интернет Starlink для Вооруженных сил Украины, вся линия фронта просто развалится.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии